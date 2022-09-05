В первый день ВЭФ состоялся II Международный форум по сохранению тигра

Президент России Владимир Путин обратился по видеосвязи к присутствующим. Он рассказал, что с 2010 года мировая популяция тигров увеличилась на 40 процентов. Что касается РФ, то 12 лет назад амурских тигров на Дальнем Востоке насчитывалось до 390 взрослых особей. На данный момент их около 750, включая котят. Рост популяции происходит за счет системных мер, которые реализуются на государственном уровне, и в первую очередь — благодаря работе ученых, природоохранных предприятий и энтузиастов.