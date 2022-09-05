Министр транспорта объяснил пробку на въезде в Уфу отсутствием культуры вождения

Дорога Уфа-Аэропорт: три автомобиля с поломками, два ДТП — одно из них массовое с участием 5 или 7 автомобилей, к счастью, без тяжелых последствий. На мой взгляд, это все, что надо знать о культуре вождения и внимательности наших водителей.Александр Булушев