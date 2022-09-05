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Министр транспорта объяснил пробку на въезде в Уфу отсутствием культуры вождения

5 сентября 11:26
Фото: 1MI
Александр Булушев немного пожурил уфимских водителей и уличил их в недостаточной культуре вождения и внимательности в своем телеграм-канале 5 сентября.

Первый понедельник осени 5 сентября встретил спешащих на работу, на учебу или же по делам уфимцев масштабной пробкой на въезде в Уфу со стороны аэропорта. Причиной солидной пробки стала не погода и не ремонтные работы, а сразу несколько аварий, включая и массовую.

Дорога Уфа-Аэропорт: три автомобиля с поломками, два ДТП — одно из них массовое с участием 5 или 7 автомобилей, к счастью, без тяжелых последствий. На мой взгляд, это все, что надо знать о культуре вождения и внимательности наших водителей.Александр Булушев

Разумеется не оставил аудиторию Александр Булушев и без рекомендаций. он призвал участников дорожного движения собраться и напомнил, что «зима близко». Озвучил Булушев и правила, способные уберечь от беды, в особенности при смене погодных условий — это соблюдение дистанции от впереди идущего автомобиля и конечно же соблюдение скоростного режима.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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