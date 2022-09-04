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Северокавказский муфтият предложил расширить перечень неоцениваемой литературы

4 сентября 10:57
Фото: piqsels.com
Муфтият Северного Кавказа инициировал расширение списка религиозной литературы, которую нельзя относить к экстремистской.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа направил в редакцию “Интерфакса” заявление, в котором призвал признать оригиналы комментариев и толкования Корана не подлежащими экспертной оценке. Также в письме упоминаются сборники хадисов, их комментарии и общепринятые труды исламских ученых четырех правовых школ (ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхабы). В документе говорится, что это канонические исламские тексты.

Напомним, недавно вступил в силу вердикт Верховного суда Татарстана о внесении в список экстремистских материалов издания "Сахих аль-Бухари (краткое изложение) "Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада: ясное изложение хадисов "Достоверного сборника" (издательство "Умма", 2007). Решение было принято на основе мнений экспертов, в том числе из Московского исламского университета.

В письме муфтията сказано, что некоторые мусульмане негодуют по поводу запрета второго по значимости для мусульман источника исламского права.

По словам самих муфтиев, суд запретил только один из переводов книги. Оригинал же "Сборника хадисов "Сахих аль-Бухари" на арабском языке и другие переводы, в том числе на русский и татарский языки, разрешены и без ограничений используются в религиозных учебных заведениях. Другими словами, хадисы "Сахих аль-Бухари" не запрещены.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Администрация Президента РФ уделит этому вопросу и иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы пристальное внимание.

По мнению Кадырова, это показывает, что руководство Российской Федерации демонстрирует открытость и заинтересованность в вопросах построения межконфессионального мира.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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