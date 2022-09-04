Сергей Нарышкин дал старт «Диктанту Победы» в филиале РАНХиГС во Владимире

Как подчеркнул Сергей Нарышкин, в день завершения Второй мировой войны на сотнях площадках в России и за границей уже в четвертый раз проводится историко-патриотическая акция “Диктант Победы”. Ее задачи – напоминание о подвиге народа СССР, укрепление ценностей мира и справедливости, а также воспитание бережного отношения к наследию Великой Победы, объединяющему всех людей, пишет newsnn.ru.