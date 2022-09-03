В Уфимском районе Башкирии два дня подряд из окон на 2 этаже выпадают 2-летние дети

Несмотря на то, что осень вступила в свои права и за окном стало ощутимо прохладней, череда падений детей из окон не прекращается. Еще вчера Mkset сообщал о падении 2-летнего ребенка из окна второго этажа в селе Зубово под Уфой. К счастью малыш остался жив, однако получил ряд травм, с которыми был госпитализирован в детскую республиканскую больницу.