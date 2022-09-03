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Очевидцы сообщили о пожаре на деревенском кладбище в Абзелиловском районе Башкирии

3 сентября 15:27
Фото: Mkset.ru
Местные жители обеспокоены и тем, что пожар бушует в критической близости от памятника ветеранам Великой Отечественной войны.

В Абзелиловском районе Башкирии в деревне Тепяново, судя по всему, горит трава. Во всяком случае на фото выглядит горение весьма пугающе и впечатляюще, тем временем местные жители обеспокоены тем, что поблизости от кладбища располагается памятник ветеранам Великой Отечественной войны.

Фото: Mkset.ru

Если верить сервису Яндекс.Карты рядом с данным памятником также расположена местная мусульманская религиозная организация деревни.

В пресс-службе МЧС по Башкирии Mkset сообщили, что сегодня в 17:03 в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении сухой травы на площади 1,5 га на землях общего назначения СП Равиловский с/с и на кладбище на площади 0,5 га, повреждено несколько деревянных оград могил. Причина пожара – устанавливается.

К счастью пожар потушен силами и средствами МЧС России и добровольной пожарной команды Равиловского с/с, в тушении также участвовали и 20 местных жителей, от администрация СП Равиловский с/с применялся трактор.

Локализация пожара в 17-25, ликвидация открытого горения 17-28. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России. пресс-служба МЧС по Башкирии

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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