В селе Зубово под Уфой под окнами жилого дома обнаружили 3-летнего ребенка

Очередной инцидент с падением малолетнего ребенка из окна произошел вчера 1 сентября под Уфой, в поселке Зубово. Несмотря на наступление осени жаркая погода продолжает собирать свою страшную жатву. Так еще один двухлетний малыш выпал из окна на втором этаже жилого дома. К счастью ребенок остался жив, его госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.
Несмотря на то, что вместе с осенью приходит и похолодание, не теряют своей актуальности рекомендации для родителей о необходимости постоянного присмотра за детьми, которые находятся в помещениях с открытыми окнами, а также о том, что маленькие дети вполне могут самостоятельно открывать окна, которые не оборудованы специальными замками.