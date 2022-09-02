Уфимцы получили квитанции с огромными суммами за «коммуналку»

Напомним, что 1 сентября вступил в силу закон о новой системе начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества, согласно которому плата за сверхнормативы перекладывается с управляющих компаний на жителей дома. К слову, перерасчет в таком случае будет проводиться раз в год и суммы за 4 месяца 2022 года появятся в платежках горожан только в первом квартале 2023 года.