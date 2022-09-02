«Опять год не будет»: уфимка пожаловалась на затяжное строительство школы

С началом нового учебного года вскрылось и множество новых проблем. Так, жительница Уфы Ольга Р. на странице главы Башкирии выражает недовольство тем, что к новому учебному году школа № 51 не достроена. И вместо новой школы дети, с ее слов, ушли на линейку в лицей № 60 и школу № 51, которая находится в здании бывшего дома культуры.