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Дорогу к 5 садовым товариществам в Уфе перекроют из-за ремонта трассы на два месяца

2 сентября 03:59
Фото: 1MI
Сезон уборки урожая для некоторых садоводов пройдет с некоторыми логистическими трудностями, сообщили в мэрии Уфы 1 сентября.

В следующий вторник 6 сентября из-за ремонтных работ на Демской трассе будет ограничено движение машин по подъездной дороге от съезда с автодороги «Уфа-Дема».

Совсем недавно к этим товариществам были оборудованы дороги, однако со вторника и до 24 октября движение транспорта там снова ограничат. Перекрывать проезжую часть однако будут не полностью, а лишь наполовину, на время проведения фрезерования и укладки собственно асфальта.

В мэрии перечисляют список СТ, членам которых стоит учитывать ремонт в своих планах. Это товарищества «Электроаппарат пл. 1», «Электроаппарат пл. 2», «Буровик», «Тополек» и «Дубки» в Демском районе Уфы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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