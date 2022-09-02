Дорогу к 5 садовым товариществам в Уфе перекроют из-за ремонта трассы на два месяца

Совсем недавно к этим товариществам были оборудованы дороги, однако со вторника и до 24 октября движение транспорта там снова ограничат. Перекрывать проезжую часть однако будут не полностью, а лишь наполовину, на время проведения фрезерования и укладки собственно асфальта.