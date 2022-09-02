Дорогу к 5 садовым товариществам в Уфе перекроют из-за ремонта трассы на два месяца

В следующий вторник 6 сентября из-за ремонтных работ на Демской трассе будет ограничено движение машин по подъездной дороге от съезда с автодороги «Уфа-Дема».
Совсем недавно к этим товариществам были оборудованы дороги, однако со вторника и до 24 октября движение транспорта там снова ограничат. Перекрывать проезжую часть однако будут не полностью, а лишь наполовину, на время проведения фрезерования и укладки собственно асфальта.
В мэрии перечисляют список СТ, членам которых стоит учитывать ремонт в своих планах. Это товарищества «Электроаппарат пл. 1», «Электроаппарат пл. 2», «Буровик», «Тополек» и «Дубки» в Демском районе Уфы.