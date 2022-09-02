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«Дети встают в 5:30»: жительница Башкирии пожаловалась на работу школьного автобуса

2 сентября 06:14
Фото: 1MI
По словам жительницы деревни Верный, ее дочь вынуждена вставать раньше других учеников и ждать занятий в школе 1,5 часа.

Жительница деревни Верный Иглинского района пожаловалась на расписание автобуса, из-за которого ее ребенок вынужден слишком рано вставать в школу, которая находится в селе Алаторка.

— Почему моя дочь должна вставать в 5:30 утра, чтобы на 1,5 часа раньше приехать в школу? Во сколько должна ложиться спать моя дочь, чтобы выспаться? — написала в комментариях под постом главы республики женщина.

По словам местной жительницы, школа находится в 10-15 минутах езды от села. Но из-за того что автобус должен после деревни Верный направляться в Иглино за другими учениками, он совершает первый маршрут слишком рано. Иначе ученики второго поселка не успевали бы на занятия.

— Предоставьте, пожалуйста, дополнительный автобус для детей, которые не относятся к нашему сельсовету, — добавила женщина.

Редакция MKset направила письменный запрос в Министерство Образования Башкирии и в Администрацию Иглинского района.

Ранее мы писали о том, что в школе в Башкирии ученикам выдали рванные учебники с оторванными корешками и страницами.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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