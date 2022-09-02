«Дети встают в 5:30»: жительница Башкирии пожаловалась на работу школьного автобуса

По словам местной жительницы, школа находится в 10-15 минутах езды от села. Но из-за того что автобус должен после деревни Верный направляться в Иглино за другими учениками, он совершает первый маршрут слишком рано. Иначе ученики второго поселка не успевали бы на занятия.