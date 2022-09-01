Сегодня в Башкирии действует запрет на продажу алкоголя

Напомним, что данный запрет действует также в в День празднования Последнего звонка для школьников, День молодёжи — 27 июня, а также в дни празднования Сабантуя на территории отдельно взятых муниципалитетов Башкирии. Отметим также, что ранее была озвучена инициатива ужесточить ограничения по продаже алкоголя в день молодёжи. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.