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Жалоба Юрия Шевчука поступила в Советский районный суд Уфы

31 августа 10:21
Фото: Mkset.ru
Запись об этом появилась в электронной картотеке дел суда.

Защита рок-музыканта пытается обжаловать решение по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, согласно которому он оштрафован на 50 тыс. рублей.

Как сообщал ранее Mkset, весной в отношении Юрия Шевчука был составлен административный протокол. Это произошло после майского концерта в Уфе. Поводом стали мысли лидера ДДТ, которыми он поделился с залом. Полиция усмотрела в этих высказываниях признаки административного правонарушения.

Первоначально дело по ходатайству Шевчука направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, но тот отказался его рассматривать из-за процессуальных нарушений. Материалы дважды поступали в Санкт-Петербург и возвращались в Уфу. В результате Советский районный суд Уфы рассмотрел дело и уже на втором заседании вынес решение, назначив Шевчуку штраф.

Защитник лидера ДДТ Александр Передрук ранее отмечал, что доказательств правонарушения, которые можно считать допустимыми, в деле почти нет. Кроме того, он считал возможным прекратить дело в связи с процессуальными нарушениями. Защита Шевчука также просила уфимский суд направить запрос о проверке самой статьи о дискредитации (ст. 20.3.3 КоАП РФ) на конституционность, но получила отказ.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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