Жалоба Юрия Шевчука поступила в Советский районный суд Уфы

Защита рок-музыканта пытается обжаловать решение по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, согласно которому он оштрафован на 50 тыс. рублей.
Как сообщал ранее Mkset, весной в отношении Юрия Шевчука был составлен административный протокол. Это произошло после майского концерта в Уфе. Поводом стали мысли лидера ДДТ, которыми он поделился с залом. Полиция усмотрела в этих высказываниях признаки административного правонарушения.
Первоначально дело по ходатайству Шевчука направили в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, но тот отказался его рассматривать из-за процессуальных нарушений. Материалы дважды поступали в Санкт-Петербург и возвращались в Уфу. В результате Советский районный суд Уфы рассмотрел дело и уже на втором заседании вынес решение, назначив Шевчуку штраф.
Защитник лидера ДДТ Александр Передрук ранее отмечал, что доказательств правонарушения, которые можно считать допустимыми, в деле почти нет. Кроме того, он считал возможным прекратить дело в связи с процессуальными нарушениями. Защита Шевчука также просила уфимский суд направить запрос о проверке самой статьи о дискредитации (ст. 20.3.3 КоАП РФ) на конституционность, но получила отказ.