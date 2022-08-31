«Угрожает оружием»: как в Уфе мужчина захватил подвал и держит в страхе весь дом

В Уфе подвальное помещение дома № 60/2 по улице Карла Маркса оказалось в собственности частного лица. Известно, что в данном помещении находятся все коммуникации дома, в том числе и водопроводные трубы. Так, по словам местных жителей, собственник помещения самовольно отключает подачу водоснабжения во всем доме.
Жительница многоквартирного дома Любовь С. сообщила, что повальное помещение «каким-то образом» было продано сначала в 2014 году, в 2017 году оно вновь перешло в собственность другого человека, а уже летом собственницей стала Мухаметзяновой З.С. — «мама товарища, который отключает все сейчас».
— Он выключил все коммуникации дому — холодную и горячую воду и предложил ходить на колонку всему дому. Жителям дома и вызванной полиции он угрожает холодным оружием. Частное лицо в самом прям смысле терроризирует целый дом, рассказывает Любовь.
К слову, за управляющей компанией жители не заметили никаких действий для разрешения данной ситуации.
«Если бы за ними были бы какие-то шаги, то наверное у нас в третий и четвертый раз не отключалась бы вода, а так как она отключается, видимо, они ничего не делают», — полагает женщина.
О том, что представитель собственника угрожал оружием рассказывает и другая жительница дома Ольга. По ее словам, 22 июля звонил «на «02 или еще куда-то» и сообщал, что при себе имеет травматический пистолет с 14 патронами и будет защищать свою собственность. Полиция на наличие у мужчины пистолета, по словам Ольги, не отреагировала.
— 22 июля собранием жильцов с представителями УК, администрации, полиции, росгвардии, управлением гражданской защиты, был срезан замок [с двери подвала — прим. ред.]. Представитель собственника присутствовал при этом и угрожал травматическим пистолетом, рассказывает женщина.
Полиция на наличие у мужчины пистолета, по словам Ольги, не отреагировала. Они пояснили жильцам, что раз мужчина не производил на тот момент никаких действием с оружием, то они задержать его не могут.
Так, разговор наладить с представителем собственника у жителей дома не получилось, так как «он агрессивно настроенный, в своей правоте какой-то, поэтому здесь бесполезно с ним разговоры какие-то вести. Он не идет навстречу».
Ольга рассказывает, что представитель собственника хочет, чтобы управляющая копания выкупила у него данное помещение за 20 миллионов рублей.
— У него разборки с управляющей компаний, а жильцам он при первой встрече говорил: «вон вода продается, покупайте в баллонах». Управляющая компания, естественно говорит, что у них денег нет. Я понимаю, если бы он решал вопрос с управляющей компанией, подал в суд на нее. Но так подставлять жителей, я не знаю какими человеческими качествами нужно обладать, чтобы так издеваться.
По информации Ольги, первое отключение воды в одном подъезде случилось 20 июля, а 22 июля водоснабжения не было уже во всем доме.
— 22 июля собранием жильцов с представителями УК, администрации, полиции, росгвардии, управлением гражданской защиты, был срезан замок. Представитель собственника присутствовал при этом и угрожал травматическим пистолетом,рассказывает Ольга.
Во второй раз воды не было 1 — 2 августа. В данном случае воду включил уже сам собственник примерно в 8 вечера, после того как жители, управляющая компания и администрация, полиция, опять собрались у дома. По словам Ольги, пока они все стояли у подъезда, с другой стороны дома представитель собственника вышел из припаркованной машины, зашел в подвал и включил воду. Об этом свидетельствует запись с видеокамер.
Уже 3 августа в 11:30 сотрудники прокуратуры, управляющей компании и жильцы дома планировали перенос вентилей. Представитель собственника отказался. С 8 августа, по словам Ольги, он каждое утро примерно с 7:00 до 9:00 отключает водоснабжении.
10 августа прошло заседание в прокуратуре, на котором решили, что 11 августа представитель собственника в 12:00 приедет и УК сделает Технический осмотр труб. Однако на заседание, как рассказывает Ольга, мужчина не явился.
Как сообщили корреспонденту Mkset в Управляющей компании дома № 60/2, 29 августа дверь в помещение была вскрыта, краны опломбированы, а дверь опечатана. По информации представителя УК Рината Гильмиярова, во время процедуры присутствовали сотрудники прокуратуры, ФССП, участковый и дежурная часть полиции, МЧС.
— Воду жильцам подали, что будет дальше, пока непонятно, но краны, которые там проходят, на данный момент запломбированы. Будет он их срывать или нет, я не могу сказать, — рассказывает Ринат Гильямиров.
Отмечается, что представитель собственника в процедуре не участвовал и не присутствовал. Так, за нарушение пломбы на кранах, по словам представителя УК, мужчине может грозить штраф за административное правонарушение.
— К инженерным сетям у управляющем компании должен быть прямой доступ. Даже если это подвальное помещение принадлежит ему, он должен обеспечить нас комплектом ключей на случай аварийной ситуации, заключает Ринат Гильмияров.
Известно, что жильцы дома обращались в прокуратуру, в мэрию города, в МВД, в администрацию правительства Республики Башкортостан, в Совет по правам человека. Но окончательно проблема пока не решена.