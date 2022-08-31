«Угрожает оружием»: как в Уфе мужчина захватил подвал и держит в страхе весь дом

— У него разборки с управляющей компаний, а жильцам он при первой встрече говорил: «вон вода продается, покупайте в баллонах». Управляющая компания, естественно говорит, что у них денег нет. Я понимаю, если бы он решал вопрос с управляющей компанией, подал в суд на нее. Но так подставлять жителей, я не знаю какими человеческими качествами нужно обладать, чтобы так издеваться.