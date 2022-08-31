«Город, облитый помоями»: жители Агидели рассказали, что вынуждены видеть каждый день

Жители города Агидель жалуются на невыносимую вонь от мусора, который, по их словам, могут не вывозить в течение нескольких дней. Свои претензии один из местных жителей опубликовал на сайте электронной приёмной органов власти РБ.
Со слов мужчины, зловоние от мусорных контейнеров возмущает местных жителей на протяжении уже нескольких месяцев. При этом подчёркивается, что данная ситуация характерна сразу для нескольких дворов, расположенных неподалёку от улицы Мира 12.
— Агидель - город, облитый помоями. Я прошёлся по дворам города и пообщался с жильцами — почти везде ситуация удручающая: регулярный зловонный запах помоев, следы разлитых помоев на асфальте и недовольство жителей тем, что не решается проблема, пишет местный житель.
Местный житель также говорит о том, что уже обращался к оператору по вывозу отходов и направлял жалобы в администрацию, однако в ответ на это получил только отписку и обещания решить проблему в ближайшем времени. По словам мужчины, ситуация с мусором в городе была значительно лучше, когда там работал свой мусоровоз. В настоящий же момент заполненные отходами мусорные баки могут стоять неубранными в течение нескольких часов, а то и дней.
— Сотрудники организации с мусоровозки не реагируют или говорят, что ничего сделать не могут.Раньше в городе был свой мусоровоз, всё было аккуратно и вовремя. А сейчас стало очень плохо: — с нас начали собирать деньги, причём дорого- мусорные баки регулярно стоят по полдня, а иногда по день-два не убранными город жутко воняет от разлитых помоев. Со слов жителей города проблема давняя, минимум несколько месяцев это продолжается, — сообщает житель Агидели в своём обращении.
Мужчина настаивает на том, чтобы ему предоставили письменные ответы по ряду вопросов. В их числе вопросы о том, какие меры предпринимает местная администрация, почему городские службы игнорируют обращения граждан и когда проблема наконец будет решена.
— Писал об этом в социальной сети ВКонтакте в группе Агидель онлайн. Там получил отписку от местного чиновника о том, что проблема в мусоровозе и этот вопрос вот-вот решат. Но ответ был 24 августа, этот ответ был похож на отписку. Вот и прошла неделя, а сегодня опять мусоровоз грузит мусор и течёт так сильно, что порою думаешь, что он полностью забит жидкостью… А город, сегодня 30 августа 2022 года, продолжает жутко вонять, — резюмирует житель города.
Отметим, что это не первый раз, когда жители республики жалуются на некачественные услуги по вывозу мусора и исходящее от контейнеров зловоние. Так, ранее сеть наводнили жалобами жители Нефтекамска. По их словам, оператор не вывозит мусор и бытовые отходы в срок, в следствие чего мусор копится на площадках для сбора, а неприятный запах разносится на всю округу.