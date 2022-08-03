Жители Нефтекамска жалуются на горы мусора после перехода Мавлиева на работу в Уфу

Жители Нефтекамска жалуются на горы мусора после перехода Мавлиева на работу в Уфу
Жители Нефтекамска жалуются на горы мусора после перехода Мавлиева на работу в Уфу
Вчера, 15:00ОбществоАзамат НуховФото: Вадим Квасюк / 1MI
Своим негодованием от плохо организованной работы операторов по вывозу отходов сразу несколько жителей города поделились на странице главы республики Радия Хабирова

Жители Нефтекамска обратились к властям с жалобами на то, что оператор не вывозит мусор и бытовые отходы в срок, в следствие чего мусор копится на площадках для сбора, а неприятный запах разносится на всю округу. Сразу несколько обращений были опубликованы на странице главы региона в соцсетях.

Так, местная жительница Гузель М. недоумевает, когда в городе нормализуется ситуацию с вывозом мусора, добавляя при этом, что в ответ на жалобы местные жители получают от властей только отписки.

— Интересно, ситуацию с вывозом мусора в Нефтекамске когда-нибудь возьмут под контроль или так и будем читать отписки о вывозе мусора после опубликования фото с переполненными мусорными площадки, — пишет девушка в соцсетях.

Жители Нефтекамска говорят, что мусор не вывозится по всему городу
Фото:Соцсети

Отметим, что на обращение девушки отреагировал сотрудник ЦУР Башкирии, запросив у той координаты месторасположения зловонных мусорных баков. Девушка, в свою очередь, ответила, что мусор не вывозится в установленном режиме и в городе, и в пригороде.

Своим возмущением поделилась также и Розалия К., по словам которой, жители города буквально утопают в мусоре. Женщина задаётся вопросом, неужели для данной проблемы нет решения.

Жители города также жалуются на исходящее от мусорных баков зловоние, которое усиливается на фоне жары
Фото:Соцсети

— Здравствуйте! Жители города Нефтекамск утопают в мусоре! Когда решат эту проблему, так невозможно жить, на улице стоит жара! Неужели этот вопрос невозможно решить?

Напомним, в феврале этого года Мавлиев ушел с должности мэра Нефтекамска в связи с переходом на аналогичную должность в Уфе. Жители Нефтекамска восприняли эту новость с грустью, отмечая, что при Мавлиеве город действительно преобразился. Один из жителей города даже написал песню про уход Мавлиева, в которой есть строчка «это первый бывший, о котором ты будешь думать хорошо».

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