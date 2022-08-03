Жители Нефтекамска жалуются на горы мусора после перехода Мавлиева на работу в Уфу

Напомним, в феврале этого года Мавлиев ушел с должности мэра Нефтекамска в связи с переходом на аналогичную должность в Уфе. Жители Нефтекамска восприняли эту новость с грустью, отмечая, что при Мавлиеве город действительно преобразился. Один из жителей города даже написал песню про уход Мавлиева, в которой есть строчка «это первый бывший, о котором ты будешь думать хорошо».