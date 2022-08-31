ЧМ-2018 стал одним из "20 главных событий России за 20 лет"

В 2018 году Россия впервые приняла на своей территории главное футбольное событие планеты. Чемпионат мира по футболу посетили десятки тысяч иностранных туристов. Миллионы футбольных фанатов следили за матчами мундиаля по телевизору или в интернете. Чемпионат мира по футболу оказался триумфом России не только на игровом поле, где российская сборная выступила более чем достойно, но и в плане организации мероприятия. Об этом пишет vostokmedia.com.