Врач из Уфы рассказала, какие инфекции могут вызывать рак

Так, по словам Гульнур Нигмановой, на развитие онкологических заболеваний влияет обитающая в слизистой желудка бактерия Helicobacter pylori способна не только выдерживать кислотную среду, но также прорывать эрозии, вследствие чего у человека может возникать рак желудка. Статистика регистрирует до 810 тысяч случаев в год.