Роспотребнадзор назвал причину развития онкологии у жителей Башкирии

Одним из главных факторов, провоцирующих развитие онкологических заболеваний среди населения Башкирии были названа экологическая обстановка и в частности — выбросы от промышленных предприятий. Об этом сообщается в новом докладе Роспторебнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения страны.
Отмечается также, что объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников коррелируют с показателями общей смертности и смертности от онкологических заболеваний.
В ведомстве уточняют, что уровень показателей здоровья граждан во многом зависит от уровня содержания в воздухе таких химических соединений и элементов, как аммиак, оксид углерода, диоксид серы, дигидросульфид и других.
Напомним, ранее Mkset поговорил с уфимским онкологом о том, как избежать негативного влияния ультрафиолетового излучения, которое может спровоцировать развитие маланомы, базалиомы, себорейного кератоза и других опасных заболеваний.