Роспотребнадзор назвал причину развития онкологии у жителей Башкирии

Одним из главных факторов, провоцирующих развитие онкологических заболеваний среди населения Башкирии были названа экологическая обстановка и в частности — выбросы от промышленных предприятий. Об этом сообщается в новом докладе Роспторебнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения страны.