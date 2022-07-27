Роспотребнадзор назвал причину развития онкологии у жителей Башкирии

Роспотребнадзор назвал причину развития онкологии у жителей Башкирии
Роспотребнадзор назвал причину развития онкологии у жителей Башкирии
Вчера, 10:05ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О факторах, способствующих развитию онкологических заболеваний среди жителей республики, сообщается в новом докладе Роспотребнадзоре

Одним из главных факторов, провоцирующих развитие онкологических заболеваний среди населения Башкирии были названа экологическая обстановка и в частности — выбросы от промышленных предприятий. Об этом сообщается в новом докладе Роспторебнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения страны.

Отмечается также, что объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников коррелируют с показателями общей смертности и смертности от онкологических заболеваний.

В ведомстве уточняют, что уровень показателей здоровья граждан во многом зависит от уровня содержания в воздухе таких химических соединений и элементов, как аммиак, оксид углерода, диоксид серы, дигидросульфид и других.

Напомним, ранее Mkset поговорил с уфимским онкологом о том, как избежать негативного влияния ультрафиолетового излучения, которое может спровоцировать развитие маланомы, базалиомы, себорейного кератоза и других опасных заболеваний.

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