В Уфе возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества обнальщиков

Как сообщают в ведомстве, в течение семи лет — с 2015 по 2022 данная группа лиц незаконно обналичила свыше 90 миллионов рублей. «Обналом» злоумышленники занимались через организации, зарегистрированные на подставных лиц, взимая с клиентов комиссию в размере 11%.