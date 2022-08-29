Регионы РФ не поддержали изменения на рынке наружной рекламы

В течение полутора месяцев со дня внесения в Госдуму данного документа против него выступили как депутаты нижней палаты парламента, так и практически все представители рекламного бизнеса, а также администрации регионов страны и, по всей вероятности, ФАС. Однако официального заявления ведомство пока не сделало. Таким образом, напрашивается вопрос: если все имеющие отношение к делу стороны выступают против принятия законопроекта, то нужно ли вообще вносить поправки в закон «О рекламе»?