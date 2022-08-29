Катамаран с семьей из трёх человек перевернулся на Павловском водохранилище Башкирии

Днём ранее на территории Павловского водохранилища перевернулся катамаран, на борту которого находилась семья их трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что в ходе плавания водный транспорт заполнился водой и впоследствии перевернулся. Инцидент обошёлся без пострадавших — на всех присутствовавших на борту были надеты спасательные жилеты.
В ведомстве отмечают, что помощь медиков не потребовалась. Пассажиров эвакуировали, катамаран был отбуксирован сотрудниками рекреационного объекта.
Напомним, что в минувшее воскресенье двое отдыхавших на Нугушском водохранилище были госпитализированы в результате столкновения двух катеров. Примечательно, что пассажиры одного из катеров скрылись с места происшествия — в настоящий момент их разыскивает полиция.
Также ранее на Нугушском водохранилище произошло столкновение катера с тюбингом. В результате инцидента один из пассажиров — 29-летний мужчина погиб, также серьёзные травмы получил 23-летний молодой человек. Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.