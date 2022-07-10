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В Башкирии в результате столкновения тюбинга и катера погиб человек

10 июля 09:36
Фото: МЧС по РБ
В момент катания тюбинг столкнулся с катером, в результате чего погиб 23-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В Мелеузовском районе на Нугушском водохранилище погиб 23-летний молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Известно, что катание на водном тюбинге осуществлялось при помощи гидроцикла. В момент катания тюбинг столкнулся с катером, в результате чего погиб 23-летний парень. Еще один 29-летний мужчина был доставлен в больницу Мелеузовского района.

Как сообщают в пресс-службе, по данному инциденту проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что за сутки в разных водоемах Башкирии погибло двое мужчин. Один из них купался в необорудованном месте, которое не предназначено для купания.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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