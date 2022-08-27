В Уфе проходит эвакуация из ТРЦ Планета

В самом торговом центре сообщили, что в помещении одного из арендаторов ТРЦ «Планета» произошло ложное срабатывание датчиков пожарной сигнализации, в связи с чем, в соответствии с протоколом безопасности, была объявлена эвакуация ТРЦ. В 16:17 ТРЦ «Планета» возобновил работу в штатном режиме.