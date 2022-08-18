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Эвакуация в Уфе затронула несколько торговых центров и больницу

18 августа 09:23
Фото: Mkset
О волне эвакуаций стало известно днем 18 августа. О выводе посетителей ТЦ из зданий сообщают очевидцы в соцсетях.

Читатель Mkset сообщил об эвакуации в лайфстайл центре Башкирия. Сообщается, что на месте работают сотрудники Росгвардии.

— По громкой сообщили о задымлении, но дыма нет, — уточнил очевидец.

В самом лайфстайл центре Башкирия ситуацию комментировать без согласования с руководством отказались.

По данным соцсетей, также эвакуация проходит в ТК Меркурий, ТЦ Шатлык Люкс и в ТЦ Иремель. Кроме того, эвакуация затронула больницу № 5 Уфы.

Официальная причина эвакуаций остается неизвестной — власти города перенаправили за комментарием в правоохранительные органы.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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