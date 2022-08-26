В Башкирии в этом году модернизируют 10 кинозалов

10 кинозалов в Башкирии оснастят современным цифровым оборудованием за счет средств фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по нацпроекту «Культура» в 2022 году.
Благодаря федеральной поддержке переоборудуют два кинозала в Межгорье, по одному — в поселке Чишмы, селах Толбазы, Аскарово, Учалы, Большеустьикинское, Инзер, Краснохолмский и Калтасы. На модернизацию одного кинозала выделяется по 9 млн руб.
По данным ведомства, всего с 2015 года в регионе открыто 47 кинозалов, в том числе 19 — на средства нацпроекта «Культура». В настоящее время современные кинозалы отсутствуют в девяти районах республики. В этих муниципалитетах показы фильмов осуществляются с помощью киномобилей.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.