mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, из-за какой суммы в Башкирии жестоко убили ветерана

26 августа 07:18
Фото: СУ СКР по РБ
Односельчанин расправился со стариком из-за восьми тысяч рублей, сообщил Mkset информированный источник.

Он добавил, что окончательно сумма ущерба пока не установлена. Однако сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый в жестоком преступлении — 63-летний местный житель — забрал из дома своей жертвы 8 тысяч рублей.

Как сообщал Mkset, громкое преступление было совершено рано утром в четверг, 25 августа, в деревне Кадырово Илишевского района. Его жертвой стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Рафаис Муслухов. Тело мужчины с множественными ранениями нашла соцработник. Предполагаемый убийца был задержан по горячим следам, сейчас с ним работают следователи.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48