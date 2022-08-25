В Башкирии установили личность подозреваемого в убийстве ветерана

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в убийстве ветерана. Им оказался ранее судимый 63-летний местный житель. В настоящее время с мужчиной проводят первоначальные следственные действия для дальнейшего установления обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, мужчина пришёл к ветерану с целью занять денег, однако встретил с его стороны отказ. В свою очередь, злоумышленник нанёс престарелому мужчине несколько ударов, в результате чего того от полученных травм скончался на месте. Впоследствии мужчина самостоятельно обыскал дом убитого и скрылся, похитив оттуда найденные денежные средства.
Напомним, убийство пенсионера в Илишевском районе республики произошло сегодня, 25 августа. Тело мужчины с множеством ранений в его собственном доме обнаружила соцработник.