mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии установили личность подозреваемого в убийстве ветерана

25 августа 16:59
Фото: пресс-служба МВД по РБ
По предварительным данным, за убийством 95-летнего ветерана может стоять ранее судимый местный житель, сообщает пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в убийстве ветерана. Им оказался ранее судимый 63-летний местный житель. В настоящее время с мужчиной проводят первоначальные следственные действия для дальнейшего установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, мужчина пришёл к ветерану с целью занять денег, однако встретил с его стороны отказ. В свою очередь, злоумышленник нанёс престарелому мужчине несколько ударов, в результате чего того от полученных травм скончался на месте. Впоследствии мужчина самостоятельно обыскал дом убитого и скрылся, похитив оттуда найденные денежные средства.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РБ

Напомним, убийство пенсионера в Илишевском районе республики произошло сегодня, 25 августа. Тело мужчины с множеством ранений в его собственном доме обнаружила соцработник.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48