В Башкирии установили личность подозреваемого в убийстве ветерана

По предварительным данным, мужчина пришёл к ветерану с целью занять денег, однако встретил с его стороны отказ. В свою очередь, злоумышленник нанёс престарелому мужчине несколько ударов, в результате чего того от полученных травм скончался на месте. Впоследствии мужчина самостоятельно обыскал дом убитого и скрылся, похитив оттуда найденные денежные средства.