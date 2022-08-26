Программы развития стартап-студий 35 российских вузов изучат в ходе отбора заявок

Экспертам предстоит отобрать 15 наиболее сильных проектов, которые заявителям нужно будет очно защищать перед членами строгой комиссии. Затем каждый из победителей поставит подпись под соответствующим инвестиционным соглашением. Все это должно быть завершено до ноября. В этом году на то, чтобы начали работать первые стартап-студии в вузах России, будет направлено полтора миллиарда рублей.