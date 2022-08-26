Мэрия объяснила, из-за чего в Уфе забил фонтан высотой с пятиэтажку

Такие работы в обязательном порядке проходят в рамках подготовки к отопительному сезону, отметили в мэрии. Это нужно, чтобы найти и вовремя восстановить слабые звенья в теплосетях. В противном случае подобная авария может произойти зимой, и тогда устранять ее придется в экстренном порядке.