В Уфе близ остановки Округ Галле прорвало трубопровод

В Уфе близ остановки Округ Галле прорвало трубопровод
В Уфе близ остановки Округ Галле прорвало трубопровод
Вчера, 20:25ПроисшествияАзамат НуховФото: Телеграм-канал "Новости. Уфа Башкортостан"
Кадры с места событий публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан»

Фонтан высотой в несколько десятков метров в результате прорыва труб образовался в Уфе близ остановки Округ Галле. Видео, заснятое очевидцами с места событий, публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан»

На кадрах, снятых очевидцами, прямо из-под асфальта на проезжей части с оглушительной силой на поверхность вырывается струя воды высотой в несколько метров. В свою очередь, автомобилисты продолжают движение, несмотря на бурные потоки воды.

Видео:Телеграм-канал "Новости. Уфа Башкортостан"

Пользователи соцсетей иронично отмечают, что спонтанно возникший в городе фонтан — это замена шоу фонтанов на озере Кашкадан. Напомним, ранее уфимцы выразили своё возмущение по поводу отмены светомузыкального представления на озере. Многие жители города специально отправились в парк, чтобы увидеть шоу, традиционно проходящее здесь в 22:30, однако представления на воде так и не дождались. Ситуацию прокомментировали городские власти.

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