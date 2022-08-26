mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две реки в Башкирии расчищают в рамках нацпроекта «Экология»

26 августа 12:24
Фото: 1MI
Более 40 тыс. жителей региона улучшат экологические условия проживания в результате мероприятий проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Русло Дёмы начали приводить в порядок на участке от д. Новомихайловка до д. Нижегородка. Также завершается расчистка пруда на р. Потеха в пределах Благовещенска. Ход работ оценил руководитель Камского БВУ Росводресурсов Александр Михайлов вместе с представителями Минэкологии региона, городской и районной администрации, подрядной организации.

— В этом году Росводресурсы направили в республику 75,5 млн рублей на два мероприятия. Водные объекты — притоки Белой, которая, в свою очередь, питает одну из важнейших водных артерий страны — Каму. От благополучного состояния ресурсов бассейна крупной реки зависит развитие регионов на берегах, — отметил Александр Михайлов.

Работы на Дёме сейчас на начальной стадии. На объекте формируют карты намыва, перед основным этапом дно обследуют водолазы — они освободят русло от поваленных деревьев. После начнёт работать земснаряд, с его помощью со дна извлекут более 145 тыс. кубометров иловых отложений. В планах расчистить 35 км русла вплоть до республиканского центра — Уфы. На этом участке находятся девять населенных пунктов, санатории, дома отдыха, садовые товарищества, железнодорожные станции. Завершить мероприятие планируют в 2024 году.

До конца 2022 года завершатся двухлетние работы в Благовещенске. Пруд на реке Потехе появился в XVIII веке для нужд медеплавильного завода. Сегодня по периметру водного объекта располагается частный сектор, а с южной и юго-западной стороны — арматурный завод. Водный объект раньше​был сильно заболочен, в тёплое время года от него исходил неприятный запах.

Расчистка пруда — часть совместного проекта по экологической реабилитации, которую проводят с привлечением средств из федерального и регионального бюджетов. После завершения работ в русле реки территорию облагородят: обустроят спуски к воде, приведут в порядок левый берег.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48