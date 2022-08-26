Автоэксперт перечислил минусы китайских машин

По словам специалиста, минусы китайских авто связаны с проблемами доводки интерфейса и мультимедийных систем. Многие производители сегодня стараются избавиться от физических кнопок в салоне. Ведь, если установлен сенсор, водитель сможет легче воспользоваться нужной функцией, при этом он не будет отвлекаться от дороги. Однако китайцы не смогли создать совершенную мультимедийную систему. Такая же ситуация с экраном комбинации приборов, где есть много символов, поэтому читать данные сложно.