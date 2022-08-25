В Перми по подозрению в убийстве мамы и дочки из Башкирии задержали ее же подругу

Издание также передает неподтвержденную пока информацию о том, что подруга убитой имеет судимость за покушение на сбыт наркотиков. Местные же жители сообщают, что в квартире тихо днем, но бывает шумно ночами, также в квартире бывает и некий мужчина, которого видят даже чаще хозяйки, причем в нетрезвом виде.