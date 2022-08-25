Это было покушение: в Уфе за покупку «военника» судят хоккеиста Анвара Сулейманова

А вот показания военного комиссара Калининского района Константина Воропаева на суде прозвучали вовсеуслышание, правда из уст прокурора. Воропаев заявил, что действительно видел Фарита Самигуллина несколько раз «на хоккее». Однако заявил он и о том, что ни денег, ни каких-либо других ценностей от Самигуллина не получал. также военком сообщил, что не знаком с Анваром Сулеймановым, однако признался, что знаком с хоккеистом Капризовым — он даже приезжал к нему сделать фото на память.