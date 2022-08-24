За жителем Башкирии с раздробленным черепом прилетел вертолет

Для того чтобы спасти жизнь пострадавшего из РКБ имени Г. Г. Куватова незамедлительно вылетел врач-нейрохирург Сергей Сахаров, который совместно с главным врачом Татышлинской ЦРБ Ильгизом Шангареевым успешно прооперировал мужчину. Однако успешно не значит легко, операция длилась больше пяти часов, после нее пациент был передан врачам, которым еще предстоит побороться за его жизнь.