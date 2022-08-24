mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе на несколько дней изменят схему движения общественного транспорта

24 августа 15:19
Фото: Антон Засимов / 1MI
Об изменении маршрутов общественного транспорта сообщает пресс-служба «Башавтотранс»

Схема движения общественного транспорта в Уфе изменится в период с 26 по 28 августа с связи с проведением фестиваля «Молочная страна». Об этом сообщает пресс-служба «Башавтотранс».

Сообщается, что движение будет ограничено по улице Заки Валиди на участке от улицы Гафури до улицы Аксакова. Ограничения вступают в силу с 09:00 26 августа и продлятся до 20:00 28 августа. Таким образом, в эти дни изменится маршрут таких автобусов, как № 6, 14, 30, 31, 39, 75, 207, 227, 228, 249, 262к, 266, 290.

Региональный перевозчик показал, как в дни проведения фестиваля "Молочная страна" изменится схема движения общественного транспорта в Уфе
Фото: ГУП "Башавтотранс"

Напомним, что юбилейный, десятый фестиваль «Молочная страна» пройдет 27 августа 2022 года в Уфе на площади имени Салавата Юлаева. Подробнее о том, какие сюрпризы ждут гостей фестиваля Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48