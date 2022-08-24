В Башкирии 60-летний мужчина зарезал двоих взрослых сыновей на инвалидности и жену

На место выехал участковый уполномоченный, в квартире он был уже через несколько минут после вызова, но к ужасу и этого времени отцу семейства хватило на зверское убийство собственных детей. Обоих сыновей участковый нашел уже мертвыми, свою же жену, которая вступилась за детей, мужчина не убил на месте, но также нанес ей удары ножом, от которых она скончалась уже в больнице.