После проверки прокуратура велела срочно достраивать детсад в Кузнецовском затоне Уфы

Родители которые вынуждены возить детей в детские сады в других районах давно подмечают, что сроки сдачи объекта могут затянуться, так как они уже переносились. Чтобы этого не произошло соблюдение сроков строительства и выполнения прочих работ и без того продленное до 30 сентября проконтролирует прокуратура Кировского района Уфы.