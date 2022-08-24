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После проверки прокуратура велела срочно достраивать детсад в Кузнецовском затоне Уфы

24 августа 06:05
Фото: 1MI
Теперь процесс строительства контролируют не только прорабы на местах, но и надзорный орган, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

После многочисленных жалоб жителей Кузнецовского затона, нового микрорайона Уфы, где размещено немало социального жилья, да и в целом большинство семей воспитывают малолетних детей, проблемой садика, а точнее его отсутствия в районе заинтересовалась прокуратура. К слову сетовали родители и на то, что не наблюдают активной строительной деятельности на объекте.

Родители которые вынуждены возить детей в детские сады в других районах давно подмечают, что сроки сдачи объекта могут затянуться, так как они уже переносились. Чтобы этого не произошло соблюдение сроков строительства и выполнения прочих работ и без того продленное до 30 сентября проконтролирует прокуратура Кировского района Уфы.

Когда сотрудники приехали в будущий детский сад с проверкой они выяснили, что работы там приостановлены, что вполне может привести к срыву сдачи объекта. В пресс-службе надзорного ведомства рассказали о том, какие работы еще не выполнены на объекте — не завершены внутренние отделочные работы, обустройство потолков, лестничных маршей, электроосвещения, сантехнические работы.

В адрес руководителя подрядной организации, а также заказчика (УКС РБ) прокуратура Кировского района внесла представления с требованием срочно возобновить работы на объекте.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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