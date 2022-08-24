Депутат Госдумы от Башкирии Сухарев предложил лишать гражданства за критику власти

Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев предложил вице-премьеру Андрею Белоусову (он изложил идею в письме на его имя) рассмотреть возможность лишать российского гражданства тех, кто желая получить право на въезд в ряд недружественных стран, на границе с ними подписывает заявление о том, что считает российскую власть нелегитимной и осуждает проведение спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что о таком «намерении» западных стран Сухарев узнал из соцсетей.