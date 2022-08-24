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Депутат Госдумы от Башкирии Сухарев предложил лишать гражданства за критику власти

24 августа 07:04
Фото: 1MI
Иван Сухарев говорил о вероятном изменении миграционного законодательства ряда стран, которые интересуются у въезжающих граждан их отношением к спецоперации России на Украине, передает ТАСС 24 августа.

Депутат Государственной Думы РФ Иван Сухарев предложил вице-премьеру Андрею Белоусову (он изложил идею в письме на его имя) рассмотреть возможность лишать российского гражданства тех, кто желая получить право на въезд в ряд недружественных стран, на границе с ними подписывает заявление о том, что считает российскую власть нелегитимной и осуждает проведение спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что о таком «намерении» западных стран Сухарев узнал из соцсетей.

Однако сенатор Андрей Клишас лаконично заявил в ответ на предложение Сухарева, что лишить гражданства за «неправильное поведение» невозможно. И даже весьма прозрачно высказал в своем телеграм-канале отношение к таким инициативам, которые по его мнению противоречат конституционному строю РФ.

Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими Основам Конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России).сенатор Андрей Клишас

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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