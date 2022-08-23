«Только славяне»: Дочь народного артиста Башкирии не может снять жилье в Петербурге

Уже второй человек на неделе в ответ на вопрос об актуальности объявления пишет «Только гражданам РФ, славянской внешности»… О Башкортостане слышали? О Татарстане? О башкирских именах и фамилиях? Что Россия — это не только Маша и Даша? Никакой толерантности, терпимости и понимания в своей же стране.Гульнур Карабулатова