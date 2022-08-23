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Полиции пришлось спасать народного артиста Башкирии Фидана Гафарова от толпы фанатов

23 августа 07:46
Фото: Скриншот/ YouTube-канал "Уфимское времечко"
Кадры беснующейся толпы поклонников певца публикуют в соцсетях

Автограф-сессия после концерта Фидана Гафарова едва не обернулась массовым побоищем фанатов артиста. Кадры с места событий появились в соцсетях.

Так, поклонники буквально окружили звезду эстрады после выступления — многочисленная толпа окружила Гафарова. Люди просили об автографе, передавали певцу подарки и делали с ним селфи. В какой-то момент люди окружили того настолько плотно, что пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

Сообщается, что в результате давки никто не пострадал.

Напомним, ранее в сети появились слухи о том, что Фидан Гафаров скончался в результате дорожного инцидента. Однако данную информацию опровергли члены его семьи. «Отец жив и здоров. Не дождутся», — прокомментировал ситуацию сын артиста.

#Новости#Азамат Нухов#Общество#Видео
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