Полиции пришлось спасать народного артиста Башкирии Фидана Гафарова от толпы фанатов

Так, поклонники буквально окружили звезду эстрады после выступления — многочисленная толпа окружила Гафарова. Люди просили об автографе, передавали певцу подарки и делали с ним селфи. В какой-то момент люди окружили того настолько плотно, что пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.