«Кто на этом хочет заработать?»: семья Фидана Гафарова опровергла смерть артиста

Накануне вечером в многочисленных группах социальной сети, а также в мессенджерах стала поступать информация о том, что 72-летний народный артист Башкирии и Татарии Фидан Гафаров попал в серьезную аварию в Зианчуринском районе и погиб.

К счастью, слухи опровергли родственники Фидана Гафарова, заявившие, что артист в настоящее время находится дома и с ним все в порядке.

«Это какие-то фейки. Не понимаем, кому это нужно, кто на этом хочет заработать…Отец жив и здоров. Не дождутся», - прокомментировал сын Фидана Гафарова, артист Азамат Гафаров.

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