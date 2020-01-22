«Кто на этом хочет заработать?»: семья Фидана Гафарова опровергла смерть артиста
Ранее в сети распространили слухи о трагической гибели народного артиста в ДТП.
Накануне вечером в многочисленных группах социальной сети, а также в мессенджерах стала поступать информация о том, что 72-летний народный артист Башкирии и Татарии Фидан Гафаров попал в серьезную аварию в Зианчуринском районе и погиб.
К счастью, слухи опровергли родственники Фидана Гафарова, заявившие, что артист в настоящее время находится дома и с ним все в порядке.
«Это какие-то фейки. Не понимаем, кому это нужно, кто на этом хочет заработать…Отец жив и здоров. Не дождутся», - прокомментировал сын Фидана Гафарова, артист Азамат Гафаров.
Справка
Фидан Гафаров – один из самых титулованных артистов нашей республики. Лауреат Ордена Салавата Юлаева (2017), народный артист РСФСР (1984), народный артиит республики Башкортостан (1980), Татарстан (1994), выступает в Башкирском государственном драматическом театре драмы имени Мажита Гафури.