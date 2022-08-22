«Я готов служить»: экс-юлаевец Михаил Воробьев на суде в Уфе обещал пойти в армию

Также Воробьев рассказал о совместном с Самигуллиным посещении военкомата, там по его словам они с Самигуллиным пробыли 5 минут, а по выходу из военного комиссариата Воробьев получил сообщение в котором значилось имя некого человека и номер банковской карты. Воробьев указанную сумму перевел. Однако на вопрос прокурора осознавал ли он противоправность своих действий Михайи Воробьев заявил, что он полностью не осознавал, что нарушает закон.