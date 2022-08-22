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В Уфе появился стихийный мемориал погибшим в ДТП месяцем ранее матери с сыном

22 августа 03:19
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ
О появлении в городе мемориала сообщают пользователи соцсетей

В Уфе на месте аварии, в которой около мясяца ранее погибли мать с четырёхлетним ребёнком, возник стихийный мемориал, посвященный их памяти. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так, на опубликованных фото видно, как вдоль ограды неподалёку от места происшествия выставлены в ряд детские игрушки и букеты цветов, между металлических прутьев просунуты воздушные шарики.

Фото: Telegram-канал bash.dtp.official

Напомним, резонансное ДТП случилось в Уфе чуть меньше месяца назад. Так, 27 июля на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской мать с ребёнком погибли, когда переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Позднее стало известно, что мать с четырехлетним ребёнком сбила на своей иномарке 28-летняя местная жительница. По информации пресс-службы ГИБДД по РБ, 28-летняя молодая мама за рулем отвлеклась чтобы покормить своего ребенка, а почувствовав удар испугалась и перепутала педали газа и тормоза.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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