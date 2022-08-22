В Госдуме объяснили, зачем банки хотят замораживать счета умерших

В настоящее время банки получают информацию о смерти клиентов после обращения наследников, нотариусов, а также во время работы с задолженностью. На это уходит около полугода. Все это время счета скончавшегося активны, а это значит существуют риски их растраты. Каждый год таким образом обналичиваются порядка 20 млрд рублей.