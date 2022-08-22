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Цена газа в Европе превысила $3000 за 1000 кубометров

22 августа 13:08
Фото: pxhere.com
Спотовая стоимость природного газа на европейском рынке сегодня продолжила устремляться вверх. Сырье дорожает на фоне информации о том, что приостановлены поставки через газопровод «Северный поток».

Впервые с начала весны текущего года 1000 «кубов» газа стоит сейчас свыше трех тысяч долларов. Сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF подорожал до отметки в 3024 долларов. Самый дорогостоящий контракт – декабрьский – вырос в цене до 3017 долларов. Общее повышение цены на природный газ с момента старта торговой сессии достигло таким образом 20 процентов, пишут корреспонденты iz.ru.

Из заявления замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева следует, что цена газа, достигшая 2,8 тысячи долларов, – это результат «восхитительной комбинации», придуманной европейскими политиками. До конца текущего года стоимость «голубого» топлива в Европе может превысить четыре тысячи долларов, не исключает Медведев.

На фоне беспрецедентно высокого спроса на энергетические носители в Европе обогащаются американские экспортеры ресурсов. Поставки СПГ из Соединенных Штатов за минувший год увеличились с 20-ти до 60 процентов. Многие компании в Европе вынужденно прекратили сотрудничать с Россией и перешли на сырье американцев.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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