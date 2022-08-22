Цена газа в Европе превысила $3000 за 1000 кубометров

Впервые с начала весны текущего года 1000 «кубов» газа стоит сейчас свыше трех тысяч долларов. Сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF подорожал до отметки в 3024 долларов. Самый дорогостоящий контракт – декабрьский – вырос в цене до 3017 долларов. Общее повышение цены на природный газ с момента старта торговой сессии достигло таким образом 20 процентов, пишут корреспонденты iz.ru.