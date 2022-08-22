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Психолог Журавлева раскрыла причины и признаки детского алкоголизма

22 августа 12:15
Фото: piqsels.com
Алкоголизм у представителей подрастающего поколения развивается намного быстрее, если сравнивать со «взрослыми». Об этом предупредила психолог Татьяна Журавлева.

В нашей стране дети пробуют спиртные напитки в среднем в возрасте 12 лет, сообщает информационный портал NEWS.ru.

Выявить наличие у ребенка пагубной привычки можно по изменениям поведения. Он может стать нервозным, скрытным и агрессивным. Помимо этого, дети могут часто просить родителей дать им денег, а многие даже воруют.

«Чаще всего в первый раз попробовать алкоголь дают именно родители, не подозревая о последствиях. Им не стоит судить по себе, у взрослых ЦНС дольше сопротивляется воздействию алкоголя», — заявила Журавлева.

Специалисты ВОЗ обращают внимание на то, что алкоголь даже в малых дозах крайне негативно влияет на весь организм и нарушает процесс его развития. К физическим признакам детского алкоголизма психолог отнесла: изменение массы тела, изменение круга общения, заторможенность, одутловатость лица, рвоту, красные щеки и запах перегара.

Один из основных факторов детского алкоголизма — это «семейная система». По словам Журавлевой, ребенок автоматически оказывается в группе риска, если его родители — алкоголики.

«Если родители иногда выпивают и дают ребенку выпивать вместе с ними, это может привести к алкоголизму, — резюмировала Журавлева. — Ребенок видит, что для веселья нужен алкоголь, что ни один праздник не проходит без выпивки. Потом он воспроизведет поведение с друзьями».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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