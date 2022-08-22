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Экс-глава ГИБДД Башкирии рекомендовал «шерстить» как пассажироперевозки соблюдают ПДД

22 августа 13:09
Фото: 1MI
После очередной массовой аварии с пассажирским транспортом В соседней области Динар Гильмутдинов высказался по ситуации и дал рекомендации в своем телеграм-канале 22 августа.

В преддверии начала учебного года, а значит и увеличения пассажиропотока автомобильных перевозок, в том числе и перевозок школьников автобусами, бывший глава ГИБДД Башкирии, а ныне депутат Госдумы РФ Динар Гильмутдинов высказался о том как компетентные службы должны работать «на предупреждение».

Прямо сегодня Гострансднадзору и МВД день и ночь следует «шерстить» пассажироперевозки на предмет соблюдения ПДД и правил допуска водителей к таким перевозкам, качества осуществления выпуска на линию транспорта, его технического состояния.Динар Гильмутдинов

По мнению Гильмутдинова такое внимание к данной сфере вызовет желание и у владельцев автотранспорта, занятого в перевозке людей, внимательнее относиться и к подбору водителей, и за их дисциплиной, также упомянул Гильмутдинов и необходимость следить за состоянием здоровья водителей, в руках которых жизни и здоровье большого количества людей. Также он подчеркнул, что такой работой должны озаботиться министерства образования и культуры, что повлечет за собой и внимание частников к данной теме.

На то и щука в пруду, чтобы карась не дремал. Я намерен проконтролировать эту работу лично.Динар Гильмутдинов

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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