30 лет спустя: можно ли повернуть вспять приватизацию в России?

Тем не менее именно так в 90-х Владимир Потанин и Михаил Прохоров стали владельцами «Норникеля» с годовой прибылью в 1,5 млрд долларов всего за 170 миллионов, а Михаил Ходорковский — получил 45% нефтяного гиганта «Юкос» за 159 млн долларов. Впрочем, эксперты подчеркивают, что важно помнить условия, в который шла приватизация — порой цены как таковой было не определить. Скажем, сколько стоила земля в Москве, которую боле 70 лет никто не покупал и не продавал?